Urzędnicy Pentagonu poinformowali europejskich dyplomatów, że Stany Zjednoczone oczekują, iż Europa przejmie większość konwencjonalnych zdolności obronnych NATO do 2027 roku.

Podczas spotkania w Waszyngtonie amerykańscy urzędnicy wyrazili niezadowolenie z tempa, w jakim Europa wzmacnia swoją obronność od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Ostrzeżenie Pentagonu

Pentagon zagroził, że jeżeli Europa nie wywiąże się z terminu wyznaczonego na 2027 rok, USA mogą zaprzestać udziału w niektórych mechanizmach koordynacji obronnej NATO. Reuters zaznacza, że nie wiadomo, czy stanowisko urzędników Pentagonu odzwierciedla całościową politykę administracji prezydenta Donalda Trumpa. W Waszyngtonie istnieją bowiem znaczne rozbieżności co do amerykańskiej roli militarnej w Europie.

Reklama

Europa: Termin jest nierealistyczny

Reklama

Europejscy urzędnicy dyplomatyczni wyrażają sceptycyzm. Uważają, że wyznaczony termin 2027 roku jest nierealistyczny. Podkreślają, że postępy nie zależą wyłącznie od woli politycznej i pieniędzy, ale także od opóźnień w produkcji sprzętu wojskowego. Nawet duże zakupy zaawansowanych systemów obrony z USA wymagałyby lat na dostarczenie.

Nowe cele obronne NATO

Administracja USA od dawna domaga się, aby europejscy członkowie NATO ponosili większy ciężar obrony. Na czerwcowym szczycie NATO sojusznicy uzgodnili nowy, zwiększony cel wydatków na obronność na poziomie 5 proc. PKB. Strategia Unii Europejskiej mówi z kolei o przygotowaniu do samodzielnej obrony do 2030 roku.