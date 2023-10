Bezpartyjni Samorządowcy to jeden z siedmiu komitetów wyborczych, które w wyborach 2023 zyskały prawo do rejestracji swoich list wyborczych we wszystkich 41 okręgach wyborczych. To formacja, która swoje korzenie ma w ruchu społecznym zainaugurowanym w 2014 r. przez samorządowców z Dolnego Śląska. Jaki jest program wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców?