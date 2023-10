Już tylko do niedzieli mamy czas, by zapoznać się z listą kandydatów w naszym okręgu wyborczym. Sprawdziliśmy, którzy politycy otwierają listy do Sejmu każdego z komitetów wyborczych w całym kraju. Poniżej "jedynki" Prawa i Sprawiedliwości we wszystkich okręgach wyborczych. W osobnych artykułach przedstawiamy kandydatów pozostałych komitetów.

Okręg nr 1 (Legnica): Elżbieta Barbara Witek Okręg nr 2 (Wałbrzych): Marcin Piotr Gwóźdź Okręg nr 3 (Wrocław): Mirosława Agnieszka Stachowiak-Różecka Okręg nr 4 (Bydgoszcz): Paweł Szrot Okręg nr 5 (Toruń): Krzysztof Łukasz Szczucki Okręg nr 6 (Lublin): Przemysław Czarnek Okręg nr 7 (Chełm): Mariusz Kamiński Okręg nr 8 (Zielona Góra): Marek Ast Okręg nr 9 (Łódź): Zbigniew Włodzimierz Rau Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski): Antoni Macierewicz Okręg nr 11 (Sieradz): Joanna Katarzyna Lichocka Okręg nr 12 (Chrzanów): Rafał Paweł Bochenek Okręg nr 13 (Kraków): Małgorzata Ewa Wassermann Okręg nr 14 (Nowy Sącz): Ryszard Iwon Terlecki Okręg nr 15 (Tarnów): Anna Maria Pieczarka Okręg nr 16 (Płock): Kamil Bortniczuk Okręg nr 17 (Radom): Marek Witold Suski Okręg nr 18 (Siedlce): Maria Zofia Koc Okręg nr 19 (Warszawa): Piotr Tadeusz Gliński Okręg nr 20 (podwarszawski): Mariusz Błaszczak Okręg nr 21 (Opole): Paweł Piotr Kukiz Okręg nr 22 (Krosno): Marek Tadeusz Kuchciński Okręg nr 23 (Rzeszów): Zbigniew Tadeusz Ziobro Okręg nr 24 (Białystok): Jacek Robert Sasin Okręg nr 25 (Gdańsk): Kacper Maciej Płażyński Okręg nr 26 (Gdynia): Piotr Józef Müller Okręg nr 27 (Bielsko-Biała): Stanisław Szwed Okręg nr 28 (Częstochowa): Lidia Ewa Burzyńska Okręg nr 29 (Gliwice): Bożena Teresa Borys-Szopa Okręg nr 30 (Rybnik): Bolesław Grzegorz Piecha Okręg nr 31 (Katowice): Mateusz Jakub Morawiecki Okręg nr 32 (Sosnowiec): Ewa Danuta Malik Okręg nr 33 (Kielce): Jarosław Aleksander Kaczyński Okręg nr 34 (Elbląg): Leonard Seweryn Krasulski Okręg nr 35 (Olsztyn): Janusz Antoni Cieszyński Okręg nr 36 (Kalisz): Marlena Magdalena Maląg Okręg nr 37 (Konin): Zbigniew Grzegorz Hoffmann Okręg nr 38 (Piła): Krzysztof Władysław Czarnecki Okręg nr 39 (Poznań): Szymon Andrzej Szynkowski vel Sęk Okręg nr 40 (Koszalin): Czesław Hoc Okręg nr 41 (Szczecin): Marek Józef Gróbarczyk Do udziału w wyborach parlamentarnych uprawniony jest każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i nie stracił praw wyborczych. Spośród polityków kandydujących do Sejmu wybierzemy 460 posłów. Pełne listy wyborcze można znaleźć na stronie wybory.gov.pl