Zanim wybierzemy się do lokali wyborczych, warto zapoznać się z listą kandydatów w naszym okręgu wyborczym. Sprawdziliśmy, którzy politycy otwierają listy do Sejmu każdego z komitetów wyborczych w całym kraju. Poniżej "jedynki" Bezpartyjnych Samorządowców we wszystkich okręgach wyborczych. W osobnych artykułach przedstawiamy kandydatów pozostałych komitetów.

Wybory 2023: "Jedynki" na listach Bezpartyjnych Samorządowców Wybory 2023: "Jedynki" na listach Bezpartyjnych Samorządowców W wyborach do Sejmu, które odbędą się już za kilka dni głosować będziemy w 41 okręgach wyborczych. Ze wszystkich startujących kandydatów wybierzemy 460 posłów. Oto kandydaci Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy, którzy znaleźli się na pierwszych miejscach list wyborczych w swoich okręgach. Okręg nr 1 (Legnica): Raczyński Robert Okręg nr 2 (Wałbrzych): Kubicz Bartłomiej Piotr Okręg nr 3 (Wrocław): Maj Krzysztof Mariusz Okręg nr 4 (Bydgoszcz): Pająk Łukasz Radosław Okręg nr 5 (Toruń): Kuszyński Marek Okręg nr 6 (Lublin): Woch Marek Marian Okręg nr 7 (Chełm): Langa Dariusz Okręg nr 8 (Zielona Góra): Szczepański Jakub Okręg nr 9 (Łódź): Belter Łukasz Marek Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski): Matyśkiewicz Dariusz Okręg nr 11 (Sieradz): Podsiadły Arkadiusz Okręg nr 12 (Chrzanów): Wiśniowska Agata Katarzyna Okręg nr 13 (Kraków): Żyła Zbigniew Okręg nr 14 (Nowy Sącz): Gromala Małgorzata Danuta Okręg nr 15 (Tarnów): Piotr Stanisław Bakun Okręg nr 16 (Płock): Kłobukowski Paweł Okręg nr 17 (Radom): Domagała Grzegorz Piotr Okręg nr 18 (Siedlce): Polak Monika Maria Okręg nr 19 (Warszawa): Wysocki Grzegorz Okręg nr 20 (podwarszawski): Dariusz Kacprzak Okręg nr 21 (Opole): Bluj Maciej Okręg nr 22 (Krosno): Frankiewicz Paweł Szczepan Okręg nr 23 (Rzeszów): Aleksandra Dominika Sopuch Okręg nr 24 (Białystok): Koszarek Piotr Okręg nr 25 (Gdańsk): Natalia Maria Kruczek Okręg nr 26 (Gdynia): Oskar Przemysław Kida Okręg nr 27 (Bielsko-Biała): Kanik Jan Piotr Okręg nr 28 (Częstochowa): Michalska‑Wierusz Iwona Ewa Okręg nr 29 (Gliwice): Dawid Kacper Korbut Okręg nr 30 (Rybnik): Urbańczyk Maciej Krzysztof Okręg nr 31 (Katowice): Krzysztof Kazimierz Zając Okręg nr 32 (Sosnowiec): Ewa Edyta Fendrych Okręg nr 33 (Kielce): Suchański Kamil Jerzy Okręg nr 34 (Elbląg): Roman Kozłowski Okręg nr 35 (Olsztyn): Łukasz Zakrzewski Okręg nr 36 (Kalisz): Kulawinek Grzegorz Daniel Okręg nr 37 (Konin): Wojciechowski Mateusz Sławomir Okręg nr 38 (Piła): Beata Maria Ott-Rodak Okręg nr 39 (Poznań): Jeger Tomasz Okręg nr 40 (Koszalin): Tomczak Sebastian Okręg nr 41 (Szczecin): Stawikowski Damian Oskar Z pełnymi listami wyborczymi w poszczególnych okręgach można zapoznać się na stronie wybory.gov.pl. Swój głos może oddać każdy polski obywatel, który jest pełnoletni i nie utracił praw wyborczych.