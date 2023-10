Bezpłatny dowóz w gminach wiejskich. Zainteresowanie mieszkańców

Jak wynika z relacji przedstawicieli gmin, zainteresowanie mieszkańców gmin wiejskich i wiejsko-miejskich dowozem na wybory nie było duże. Jak tłumaczą urzędnicy wynika to między innymi z faktu, że lokali wyborczych będzie w tym roku więcej niż dotychczas i będzie do nich bliżej.

Mieszkańcy mający problem z poruszaniem się często korzystają też z dowozu autem przez rodzinę. Część osób zdecydowała się również na głosowanie przez pełnomocnika albo korespondencyjnie.

Bezpłatny dowóz do lokalu wyborczego. Ostatnie godziny na zgłoszenie

W wielu miastach wciąż można zgłosić zapotrzebowanie na transport. Zostały już jednak na to tylko godziny. Należy w tym celu skontaktować się z urzędem. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w stolicy i kilku innych miastach w Polsce.

Bezpłatny dowóz w Warszawie

W Warszawie osobom z niepełnosprawnością zostanie zapewniony specjalistyczny, bezpłatny transport do lokalu wyborczego. Zgłoszenia można dokonać pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy bus@specjaltrans.pl. Jest na to czas do dziś do godziny 16. Dotyczy to tylko osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) i jednocześnie poruszających się na wózkach.

Osoby, które mają problemy z poruszaniem się, ale nie wymagają transportu specjalistycznego mogą skorzystać z pomocy Straży Miejskiej. W dniu wyborów od godziny 7 do 19 należy zadzwonić pod numer: 22 5 986 930.

Poza tym wszyscy głosujący w stolicy będą mogli 15 października skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego.

Bezpłatny dowóz w innych miastach w kraju

W Sopocie miasto informuje, że osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze, które mają problem z dotarciem do lokali wyborczych na terenie Sopotu mogą skorzystać z bezpłatnego transportu. Urząd miasta organizuje dowóz autem przystosowanym do transportu osób z niepełnosprawnościami.

Czas na zgłoszenie jest do jutra, czyli do piątku 13 października, w godzinach pracy urzędu. Potrzebę dojazdu można zgłosić dzwoniąc pod numery telefonów: 58 52 13 651, 58 52 13 652. Będzie to możliwe również w dniu wyborów od godz. 8 do 19.

W Poznaniu, jak podają władze miasta, osoby po 60. roku życia oraz wyborcy z niepełnosprawnością wraz z opiekunem mogą bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej, by dotrzeć do lokalu wyborczego. Trzeba w tym celu okazać dowód tożsamości lub dokument stwierdzający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Natomiast osoby powyżej 70. roku życia, bez orzeczonej niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu, mogą skorzystać z bezpłatnego przejazdu miejskimi taksówkami zapewnionymi. Do 12 października trzeba zadzwonić na infolinię Poznań Kontakt (tel. 61 646 33 44) i umówić termin przewozu w dniu głosowania.