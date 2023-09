Reklama

Wybory parlamentarne 2023 zbliżają się wielkimi krokami. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję już 15 października. Na kogo można głosować w najbliższych wyborach?

Jakie partie startują w wyborach 2023 do Sejmu?

W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów wyborczych. We wszystkich 41 okręgach wyborczych swoje listy zarejestrowało sześć komitetów wyborczych. Komitety wyborcze wylosowały następujące numery list wyborczych:

1 - Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy

2 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe

3 - Komitet Wyborczy Nowa Lewica

4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5 - Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Numery dla list pozostałych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy do Sejmu w więcej niż jednym okręgu to:

7 - Polska Jest Jedna

8 - Polska Liberalna - Strajk Przedsiębiorców

9 - Ruch Dobrobytu i Pokoju

10 - Normalny Kraj

Komitety w wyborach do Senatu w 2023

W przeciwieństwie do wyborów do Sejmu odbywających się w okręgach wielomandatowych, wybory do Senatu przeprowadzane są w jednomandatowych okręgach wyborczych - z całego okręgu wybierany jest tylko jeden przedstawiciel. W wyborach do Senatu Polska podzielona jest na 100 okręgów, które odpowiadają liczbie 100 senatorów.

Na listach do Senatu zobaczymy zarówno przedstawicieli koalicji rządzącej, jak i polityków partii opozycyjnych. W wyborach do Senatu 2023 partie opozycyjne zdecydowały o wystawieniu wspólnych kandydatów we wszystkich okręgach. Na wspólnych listach znaleźli się więc zarówno kandydaci Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, PSL, Polski 2050, jak i Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski". W tzw. pakcie senackim nie biorą udziału politycy Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.