Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przeszedł do historii jako pierwszy polityk, który otrzymał nowo utworzoną Pokojową Nagrodę FIFA. Trump odebrał statuetkę i medal z rąk szefa FIFA, Gianniego Infantino, podczas ceremonii. FIFA uznała, że nagradza prezydenta USA za jego "wyjątkowe działania na rzecz pokoju na świecie".

Nagroda FIFA

Media już miesiąc temu, gdy FIFA poinformowała o ustanowieniu nagrody, spekulowały, że może ona trafić właśnie do prezydenta USA. Decyzja potwierdza bardzo dobre relacje Donalda Trumpa z Giannim Infantino i całą Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej. Jednym z przejawów tych relacji było powołanie Ivanki Trump, córki prezydenta, do zarządu projektu edukacyjnego. Budżet tego projektu wynosi 100 milionów dolarów, częściowo finansowanych ze sprzedaży biletów na mecze przyszłego Mundialu.