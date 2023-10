W czerwcu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział przeprowadzenie referendum w dniu wyborów, a 17 sierpnia Sejm przegłosował ten pomysł głosami Zjednoczonej Prawicy. Jakie 4 pytania zostaną zadane w referendum?

Pytania w referendum. O co spyta rząd?

W referendum pojawią się pytania dotyczące m.in. wieku emerytalnego, wyprzedaży majątku państwowego czy przyjęcia tysięcy nielegalnych imigrantów. Oto pytania, które pojawią się na karcie do głosowania referendalnego:

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Czy trzeba wziąć udział w referendum?

Udział w referendum jest dobrowolny. Głosując w wyborach nie ma obowiązku brania udziału w referendum. Nie możesz zostać zmuszony ani do głosowania w wyborach, ani do udziału w referendum.

15 października możesz więc zdecydować, czy chcesz wziąć udział we wszystkich głosowaniach, czy jedynie w wyborach do Sejmu i do Senatu (bez udziału w referendum), jedynie w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu) czy jedynie w wyborach do Sejmu (bez udziału w wyborach do Senatu i w referendum).

Jak wziąć udział w referendum 2023?

By wziąć udział w referendum należy pobrać kartę do głosowania i oddać głos.

Jak nie wziąć udziału w referendum 2023?

Jeżeli nie chcesz brać udziału w referendum możesz odmówić przyjęcia karty do głosowania. Warto upewnić się, że zostało to odnotowane przez komisję w spisie wyborców.

Jak oddać ważny głos?

Na karcie referendalnej znajdą się 4 pytania. Na każde z pytań można odpowiedzieć "Tak", "Nie" lub nie odpowiadać wcale. Aby oddać ważny głos w odpowiedzi na dane pytanie należy postawić znak "X" w kratce obok odpowiedzi, którą wybiera osoba głosująca. Należy tak zrobić w przypadku 4 pytań.

Jak oddać nieważny głos w referendum?

Aby oddać nieważny głos na dane pytania można nie odpowiadać na pytanie (czyli nie stawiać znaku "X" przy żadnej odpowiedzi) lub postawić znak "X" zarówno przy odpowiedzi "Tak", jak i przy odpowiedzi "Nie".

Warto pamiętać, że referendum jest wiążące w momencie, gdy ponad połowa uprawnionych do głosowania pobrała kartę i wrzuciła ją do urny. Do frekwencji liczą się zaś wszystkie głosy – także nieważne. Jeżeli frekwencja w referendum przekroczy 50 proc., referendum będzie wiążące.