Tendencja wzrostowa jest bardzo wyraźna, bardzo oczywista - stwierdził Jurij Biełousow, szef departamentu ds. przeciwdziałania zbrodniom popełnionym w trakcie konfliktu zbrojnego w Biurze Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Dowody na specjalne instrukcje Kremla

Egzekucje stały się systematyczne od listopada ubiegłego roku i trwają przez cały ten rok. Niestety, ich liczba szczególnie wzrosła latem i jesienią. Mówi to nam, że nie są to odosobnione przypadki. Mają miejsce na rozległych obszarach i mają wyraźne oznaki bycia częścią polityki Kremla - istnieją dowody na to, że wydawane są instrukcje w tym zakresie - dodał przedstawiciel ukraińskiej prokuratury.

Międzynarodowe prawo humanitarne - w szczególności Trzecia Konwencja Genewska - zapewnia ochronę jeńcom wojennym, a egzekucje na nich stanowią zbrodnię wojenną.

Egzekucje w miejscach trudnych do zlokalizowania

W październiku tego roku w obwodzie kurskim w Rosji siły rosyjskie zastrzeliły dziewięciu wziętych do niewoli żołnierzy Ukrainy. Ukraińska prokuratura bada sprawę, m.in. zdjęcie przedstawiające półnagie ciała leżące na ziemi. Część egzekucji filmowały same siły rosyjskie, inne zaś obserwowały unoszące się nad nimi ukraińskie drony.

Zabójstwa uchwycone na takich filmach mają zazwyczaj miejsce w lasach lub na polach pozbawionych charakterystycznych cech, co utrudnia ustalenie ich dokładnej lokalizacji.

Rachel Denber, zastępca dyrektora oddziału na Europę i Azję Środkową w Human Rights Watch, przyznała, że nie brakuje dowodów potwierdzających zarzuty dotyczące ukraińskich jeńców wojennych rozstrzeliwanych przez wojska rosyjskie.

Jak dotąd nic nie wskazywało na to, że Rosja formalnie prowadzi dochodzenie w sprawie twierdzeń o wykonywaniu przez jej siły egzekucji ukraińskich jeńców wojennych. Nawet wspominanie o podobnych zarzutach grozi w Rosji wieloletnimi wyrokami więzienia - zauważyło BBC.

Odbijanie piłeczki przez Rosjan

Siły ukraińskie są także oskarżane o egzekucje rosyjskich jeńców wojennych, jednak liczba takich zarzutów jest znacznie mniejsza - dodała stacja.

Biełousow zaznaczył, że ukraińska prokuratura traktuje takie oskarżenia "bardzo poważnie" i prowadzi dochodzenie w ich sprawie, ale jak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów.

Zbrodnie wojenne Rosji

Według Human Rights Watch od rozpoczęcia inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku siły rosyjskie dopuściły się "szeregu naruszeń, w tym tych, które należy zbadać jako zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości".