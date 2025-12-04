Artysta opisał, że w jego organizmie miał pozostać "jakiś farfocel na końcu", co doprowadziło do rozwinięcia ropowicy. Obecnie przebywa na intensywnej terapii, a lekarze cały czas monitorują jego stan i mówią wprost o ryzyku sepsy. W emocjonalnym poście muzyk podkreślił, jak poważna stała się sytuacja.

"Źle wykonano mi zabieg usunięcia wyrostka. Zostawili jakiś farfocel na końcu. Leżę na OIOM-ie w szpitalu (...) z rozpoznaniem ropowicy. Zostaję zatrzymany w szpitalu na Sorze. Sprawa jest poważniejsza" - czytamy we wpisie artysty.

Kazik Staszewski w szpitalu. Lider Kultu na OIOM-ie. "Sprawa jest poważniejsza"

W dalszej części opublikował również film, na którym widać go w trakcie hospitalizacji. W opisie wyjaśnił, że lekarze szykują go do dalszych badań i nie wykluczają ponownej operacji.

"Po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będą mnie kroić".

Pod wpisami na Facebooku Kazika pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy wysyłają mu dobre słowa i życzą szybkiego powrotu do zdrowia. Wsparcie napływa z każdej strony, a internauci podkreślają, że czekają, aż artysta znów stanie na scenie w pełni sił.