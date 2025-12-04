Tajne posiedzenie Sejmu. Premier zwrócił się do Czarzastego

Zwróciłem się do Marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa - powiadomił szef rządu na X.

W piątek w Sejmie zaplanowano blok głosowań, m.in. poprawek do ustawy budżetowej na przyszły rok.

Alarmy polskich służb ws. Rosji

W ostatnich miesiącach polskie służby alarmowały o wzmożonej aktywności Rosji zarówno w Polsce, jak i w innych państwach UE, które zmagały się m.in. z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. We wrześniu rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną; część z nich została zestrzelona.

Akty dywersji na infrastrukturę kolejową

Z kolei 15 i 16 listopada doszło do aktów dywersji na infrastrukturę kolejową. Na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.