Wszystko wskazuje na to, że Stonoga dał się wkręcić Stanowskiemu.

Oświadczenie Krzysztofa Stanowskiego

Twórca Kanału Zero we wtorek rano wydał oświadczenie. "Zbigniew Stonoga obiecał niebieskie lamborghini komuś, kto doniesie na mnie i znajdzie na mnie haki. No i taka łajza się znalazła… Bardzo mi z tego powodu przykro. I wiem, że liczycie na moje wyjaśnienia, ale nie mam na to siły…" - mówi popularny Stano, po czym… wsiada do niebieskiego lamborghini.

Spreparowane nagranie od Stonogi i burza w sieci

W poniedziałek wieczorem na kałanach społecznościowych Zbigniewa Stonogi ukazało się nagranie z kolegium redakcyjnego, na którym Krzysztof Stanowski wydaje polecenia swoim pracownikom i wyraźnie zakazuje im ruszać tematu Zbigniewa Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości. Wideo okazało się fejkiem, a głos Stano prawdopodobnie spreparowano przy użyciu AI.

Nie przeszkodziło to tysiącom internautów uwierzyć w autentyczność nagrania. Nabrać dali się również publicyści i politycy, w tym Roman Giertych, jeden z "bohaterów" nagrania.

Giertych: Ten cynizm po prostu poraża

"Szczerze mówiąc (mimo że nie lubię Stanowskiego) to wolałbym, żeby to była jakaś prowokacja, żart, AI lub błąd Stonogi niż autentyczny zapis kolegium redakcyjnego. Ten cynizm po prostu poraża. Naprawdę chciałbym móc uwierzyć, że to fejk" - napisał Giertych na portalu X.