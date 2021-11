Durczok w obiektywie Rigamontiego [FOTO]

We wtorek rano, w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby, zmarł dziennikarz i publicysta Kamil Durczok. Miał 53 lata. "Ani ja nie jestem wspaniałym facetem, bo mam wiele grzechów na sumieniu, wiele błędów w życiu popełniłem, wielu ludzi skrzywdziłem i jest grupa ludzi, którzy uważają mnie za świnię i łajdaka, ani cały świat nie jest przeciwko mnie, bo znam ludzi, którzy są przy mnie i mnie szanują. Teraz jest okazja, żebym opowiedział, co myślę o tym wszystkim, co się wydarzyło w moim życiu w ostatnim czasie" - mówił w 2016 roku w rozmowie z Magdaleną Rigamonti.

Przypominamy zdjęcia i wywiad z 2016 roku: Kamil Durczok: Może i mam ego wielkości katowickiego Spodka, lecz... 1 Kamil Durczok urodził się w 1968 roku w Katowicach, w tym mieście rozpoczynał pracę w dziennikarstwie – najpierw w studenckim radiu Egida, później w radiu TOP i TVP Katowice. Maksymilian Rigamonti 2 W Telewizji Polskiej pracował od 1993 do 2006 roku, od 1996 r. - na antenie ogólnopolskiej, prowadząc m.in. "Wiadomości", był też autorem wywiadów na antenie RMF FM. W 2006 roku został dziennikarzem telewizji TVN. Był redaktorem naczelnym i prowadzącym "Faktów". Maksymilian Rigamonti 3 W 2019 roku został wydawcą i redaktorem naczelnym portalu Silesion.pl, który po kilku latach zakończył działalność. Maksymilian Rigamonti