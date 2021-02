Południowoafrykański szczep koronawirusa

Reklama

"Moderna wysłała dawki swojej szczepionki przeciwko wariantowi po raz pierwszy zidentyfikowanemu w Afryce Południowej do amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w celu przeprowadzenia badań klinicznych" - oświadczyła firma w komunikacie prasowym.

W naszej walce z Covid-19 musimy być czujni i proaktywni w kwestii nowych wariantów SARS-CoV-2, które się pojawiają - dodał Stephane Bancel, szef Moderny - Moderna jest zobowiązana do wprowadzenia tak wielu zmian w naszej szczepionce, ile będzie to konieczne do opanowania pandemii".

Amerykańska Agencja Leków oświadczyła w poniedziałek, że producenci szczepionek nie będą musieli ponownie przechodzić przez długi proces autoryzacji już zatwierdzonych produktów, jeśli zostaną one zmienione w celu zwalczania nowych wariantów koronawirusa,