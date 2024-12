Samolot marynarki wojennej USA został w niedzielę nad Morzem Czerwonym trafiony w wyniku "bratobójczego ognia", co zmusiło dwóch pilotów do katapultowania się - donosi agencja Associated Press. "Krążownik USS Gettysburg omyłkowo ostrzelał amerykański myśliwiec F/A-18" - poinformowała amerykańska armia, cytowana przez AP.