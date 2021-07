Podczas lotu rakieta osiągnęła szczytową prędkość ponad 3,3 tys. km/h.

Rakieta wylądowała 7,5 minuty po starcie. Opadająca za pomocą spadochronu kapsuła z pasażerami powróciła po niecałych 11 minutach lotu. Wszyscy pasażerowie powrócili w dobrej kondycji.

Pasażerowie

Miliarder Jeff Bezos, jego brat Mark, 82-letnia Wally Funk i 18-letni Oliver Daemen weszli na pokład kapsuły umieszczonej na rakiecie New Shepard, która zabrała ich na granicę atmosfery ziemskiej w ramach pierwszego załogowego lotu rakiety, przed godz. 15.

Autonomicznie sterowany pojazd wyniósł nowych astronautów na wysokość ponad 105 km nad Ziemią, poza tzw. linię Karmana uznawaną przez NASA za granicę przestrzeni pozaziemskiej.

To pierwszy załogowy lot New Shepard i początek komercyjnych operacji firmy Bezosa, Blue Origin, w dziedzinie turystyki kosmicznej. 82-letnia Wally Funk to doświadczona pilotka i jedna z kobiet, które w latach 60. XX wieku przeszły szkolenie dla astronautów, lecz nie poleciały w kosmos ze względu na płeć. Oliver Daemen to 18-letni student fizyki i syn holenderskiego finansisty, który kupił mu bilet. Funk jest najstarszą, a Daemen najmłodszą w historii osobą w przestrzeni kosmicznej.

Rakieta osiągnie pułap 106 km nad Ziemią

Rakieta New Shepard przewyższy wysokość lotu rakiety innego miliardera, Richarda Bransona, właściciela Virgin Galactic, który odbył pierwszy w historii komercyjny lot załogowy w kosmos kilka dni wcześniej, 11 lipca.

Przed wtorkowym lotem firma Blue Origin przeprowadziła, począwszy od 2015 roku, 15 pomyślnych bezzałogowych lotów testowych. Bezos już zapowiedział, że jeśli planowany lot zakończy się sukcesem, dwa kolejne odbędą się pod koniec bieżącego roku. Lot New Shepard jest lotem rocznicowym, upamiętnia pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu z 20 lipca 1969 roku, do którego doszło podczas amerykańskiej misji załogowej Apollo 11.