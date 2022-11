Rakieta transportująca Shenzhou-15, w języku chińskim "Boski Statek", wystartowała z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan na skraju pustyni Gobi w północno-zachodnich Chinach po godzinie 21.00 czasu lokalnego (godz. 16.00 czasu polskiego) - poinformowała agencja Reutera, cytując chińskie media państwowe.

Reklama

Shenzhou-15 to jedenasta z kolei misja, w tym czwarta załogowa, od kwietnia 2021 r. potrzebna do złożenia stacji Tiangong, czyli „Niebiańskiego Pałacu”, jak po chińsku nazywa się wielomodułową stację kosmiczną.

Oczekuje się, że poprzedni członkowie załogi powrócą na Ziemię na początku grudnia, co potwierdzi zdolność stacji do tymczasowego utrzymania sześciu astronautów, co jest kolejnym dokonaniem chińskiego programu kosmicznego.

Załoga Shenzhou-15 spędzi na ważącej 66 ton stacji Tiangong sześć miesięcy, podczas których przeprowadzi ponad 1000 eksperymentów naukowych, od badania adaptacji roślin w kosmosie po zachowanie płynów w warunkach mikrograwitacji.

Reklama

„Niebiański Pałac” jest zwieńczeniem prawie dwóch dekad chińskich misji załogowych w kosmosie. W 2003 r. pilot myśliwca, Yang Liwei, został wysłany na orbitę w kapsule Shenzhou-5 i stał się pierwszym chińskim tajkonautą i jednocześnie bohaterem narodowym.

Stany Zjednoczone odizolowały Chiny od kierowanej przez amerykańską agencję NASA Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i zakazały NASA jakiejkolwiek współpracy z Chinami.

Stacja Tiangong jest kamieniem węgielnym ambicji Chin, które chcą stać się potęgą kosmiczną i dorównać największym państwom operującym w przestrzeni - USA i Rosji.