Źródła FT podały, że naddźwiękowy pocisk był niesiony przez rakietę Long March, której starty są zwykle ogłaszane, podczas gdy sierpniowy test był utrzymywany w tajemnicy.

Według artykułu postęp Chin w dziedzinie broni naddźwiękowej „zaskoczył wywiad USA”.

Poza Pekinem nad technologią naddźwiękową pracują Stany Zjednoczone, Rosja i co najmniej pięć innych krajów.

Pociski hipersoniczne

Pociski hipersoniczne- wyjaśna FT- podobnie jak tradycyjne pociski balistyczne, które mogą przenosić broń jądrową, mogą latać z prędkością ponad pięciokrotnie większą niż prędkość dźwięku. Pociski balistyczne lecą wysoko w kosmos, wykonując łuk, aby dotrzeć do celu, podczas gdy pocisk hipersoniczny porusza się po niskiej trajektorii w atmosferze, potencjalnie szybciej uderzając w cel. Co ważne, pocisk hipersoniczny jest zwrotny (jak znacznie wolniejszy, często poddźwiękowy pocisk manewrujący), co utrudnia jego śledzenie i kontratak.

Kraje takie jak Stany Zjednoczone opracowały systemy przeznaczone do obrony przed pociskami samosterującymi i balistycznymi, ale zdolność śledzenia i zestrzeliwania pocisków hipersonicznych jest nieznana. Według niedawnego raportu amerykańskiego Congressional Research Service (CRS), Chiny rozwinęły tę ofensywną technologię, uznając ją za kluczową w obronie przed amerykańskimi postępami w dziedzinie technologii naddźwiękowych i innych.

Opisany przez FT test ma miejsce, gdy napięcia amerykańsko-chińskie nasilają się, a Pekin zintensyfikował działania wojskowe w pobliżu Tajwanu, autonomicznej demokracji sprzymierzonej z Waszyngtonem, którą Chiny postrzegają jako prowincję oczekującą na zjednoczenie - komentuje AFP, i dodaje, że Pentagon nie odpowiedział na jej prośbę o komentarz do artykułu w Financial Times.