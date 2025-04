- Rosja poważnie rozważa propozycje Stanów Zjednoczonych dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie, ale chce, by uwzględniały one zasadnicze przyczyny tego konfliktu – powiedział we wtorek wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siegiej Riabkow, cytowany przez agencję Reutera. Doradca Władimira Putina dodał, że Kreml "nie może zaakceptować rozwiązań i modeli proponowanych przez Amerykanów".