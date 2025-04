Generał Waldemar Skrzypczak uważa, że Władimir Putin jest zaskoczony jednością Europy w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. – To doprowadziło do furii propagandę rosyjską. Ja słyszę z Moskwy tylko wycie – powiedział w programie Fakt LIVE. Były dowódca Wojsk Lądowych wierzy w zawieszenie broni, ale podkreśla, że "tylko Donald Trump i jego ludzie" są w stanie do tego doprowadzić.