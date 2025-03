We wtorkowej rozmowie z Wirtualną Polską gen. Skrzypczak ocenił, że decyzja administracji prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy wojskowej to bardzo poważny problem dla Ukrainy, bo "pozbawia ją możliwości prowadzenia wojny w dłuższym wymiarze czasowym".

Zapasy broni Ukrainy

Zapasy, którymi dysponuje Ukraina, nie są takimi, które przy tej intensywności walk narzucanej przez Rosjan są wystarczające i pozwolą Ukraińcom walczyć poza czerwiec – zaznaczył.

W obliczu decyzji USA oraz trudnej sytuacji Ukraińców na polu walki, to Europa, zaznaczył gen. Skrzypczak, musi wziąć zdecydowanie większą odpowiedzialność za zarówno własne, jak i ukraińskie bezpieczeństwo. Ukraińcy pozbawieni pomocy amerykańskiej, bez pomocy Europy, niestety nie będą mieli czym walczyć. Trzeba natychmiast w Europie podjąć decyzje, które pozwolą uzupełnić braki wynikające z braku dostaw amerykańskich – podkreślił.

Według gen. Skrzypczaka państwa europejskie powinny teraz: przejąć ciężar rozpoznania satelitarnego dostarczanego Ukrainie, rozwijać potencjał militarny i zbrojeniowy, w tym zdolności do masowej produkcji amunicji, oraz podwoić liczebność wojsk, w ramach przygotowania się przed wycofaniem wojsk amerykańskich ze Starego Kontynentu.

Broń nuklearna w Polsce?

W jego opinii, Europa musi także być gotowa na scenariusz braku amerykańskiego parasola nuklearnego. Stwierdził, że jeżeli Stany Zjednoczone nie dadzą takiej gwarancji "Wielka Brytania i Francja, które są mocarstwami nuklearnymi, muszą zdefiniować swoje stanowisko, czy będą oni w stanie wypełnić lukę po Ameryce". W tym kontekście Polska powinna – według niego – poważnie rozważyć ewentualną francuską propozycję rozmieszczenia broni nuklearnej na polskim terytorium. Byłaby to odpowiedź na to, co robią za naszą wschodnią granicą - powiedział gen. Skrzypczak.

Pilny szczyt NATO

Kluczowe, w opinii generała, stało się również zwołanie pilnego, interwencyjnego szczytu NATO, jeszcze przed tym, które ma mieć miejsce w czerwcu. Celem takie szczytu powinno być – zdaniem gen. Skrzypczaka – wyznaczenie kierunków wspólnej europejskiej polityki. Czy z USA, czy bez, szczyt NATO musi się odbyć; (...) Europa musi wiedzieć, w jakim kierunku zmierzać. (...) To jest wyścig z czasem, wyścig z – podkreślił.

Pozbawienie Zełenskiego władzy

Decyzja ta – dodał – w żadnym stopniu nie przybliży pokoju. W sytuacji, gdy Putin buduje przewagę dzięki Trumpowi, nie zrezygnuje on z wojny, bo wie, że dzięki decyzjom Trumpa będzie mógł pokonać armię ukraińską– stwierdził gen. Skrzypczak.

Jego zdaniem, obecna polityka Waszyngtonu wobec Ukrainy ma na celu osłabienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i w konsekwencji pozbawienie go władzy, gdyż to on mobilizuje społeczeństwo i wojsko ukraińskie do dalszej walki. Pozwoli to Trumpowi, wspólnie z Putinem, przeprowadzić wybory w Ukrainie, które to prawdopodobnie wygra namiestnik Moskwy, co z kolei zakończy działania wojenne, ale na warunkach Putina – powiedział gen. Skrzypczak.

Wstrzymanie pomocy USA dla Ukrainy

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w poniedziałek w oświadczeniu dla mediów, że prezydent Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

Administracja Trumpa od przyjścia do władzy nie uchwaliła żadnego nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, lecz pozwoliła na przepływ broni w ramach ostatniego pakietu zaaprobowanego przez poprzedniego prezydenta Joe Bidena. Trump wciąż ma uprawnienia do przekazania Kijowowi z amerykańskich magazynów broni o wartości 4 mld dol. Jeszcze podczas piątkowego spotkania z Zełenskim deklarował, że będzie ona kontynuowana, choć wyraził nadzieję, że nie będzie to konieczne w dużych ilościach.