Trump blokuje pomoc wojskową dla Ukrainy

Biały Dom potwierdził, że prezydent Donald Trump zdecydował o wstrzymaniu całej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jak wyjaśnił przedstawiciel administracji, decyzja ta ma na celu zapewnienie, że wsparcie rzeczywiście przyczynia się do rozwiązania konfliktu.

Prezydent jasno określił swoje priorytety – dąży do pokoju. Oczekujemy, że nasi partnerzy również będą w pełni zaangażowani w ten cel. Wstrzymujemy pomoc i dokonujemy jej przeglądu – poinformował przedstawiciel Białego Domu.

Według doniesień Fox News, decyzja obejmuje wszystkie formy wsparcia, w tym dostawy broni, które były już w drodze, również przez terytorium Polski.

"Wierzę, że Rosja chce zawrzeć umowę"

Decyzja została ogłoszona kilka godzin po tym, jak prezydent Trump zapewniał publicznie, że "nawet nie prowadził takich rozmów". Jednocześnie ponownie oskarżył ukraińskiego prezydenta o brak chęci do zakończenia wojny – w przeciwieństwie do Władimira Putina, który, według Trumpa, rzekomo dąży do pokoju.

Jeśli ktoś nie chce zawrzeć umowy, to myślę, że tej osoby nie będzie z nami zbyt długo. Ta osoba nie będzie słuchana zbyt długo, ponieważ wierzę, że Rosja chce zawrzeć umowę. Wierzę, że na pewno naród ukraiński chce zawrzeć umowę - ocenił.

Donald Tusk reaguje

Do tych doniesień odniósł sie w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne? - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.