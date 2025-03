Jeśli widzisz świat, który opiera się na zasadach prawa i sprawiedliwości, to będziesz bronił tych zasad. Jeśli widzisz świat jako miejsce, w którym można prowadzić biznes bez zasad, włączając w to sprawy polityczne, to działasz inaczej. Wydaje mi się, że teraz świat stoi przed tym dylematem – podkreśla dyplomata.

"Podejście europejskie" wygra?

Ohryzko wyraził nadzieję, że w sporze o Ukrainę wygra "podejście europejskie". Jeśli stracimy zasady, to wracamy do XIX wieku, (gdy obowiązywała zasada) "kto jest silniejszy, ten ma rację" – ocenia.

Dyplomata uznał, że dialog między Kijowem i Waszyngtonem zostanie wznowiony mimo planów amerykańskiej administracji, by do negocjacji na temat pokoju w Ukrainie włączyć Rosję.

"USA po raz kolejny ratują Rosję"

Moje zdumienie budzi to, że teraz Stany Zjednoczone po raz kolejny ratują Rosję. Rosja za pół roku faktycznie zatrzyma się gospodarczo. Czy należy więc pomagać Rosji, żeby stanęła na nogi i potem mogła kontynuować swoją agresję przeciwko Ukrainie, przeciwko Polsce, przeciwko całemu cywilizowanemu światu? Czy powinniśmy może doprowadzić do tego, aby ta Rosja w końcu zrozumiała swoje miejsce? – pyta Ohryzko.

Były minister uważa, że mimo chęci obecnych władz w USA Rosja zawsze będzie walczyć z Zachodem.

Znamienne słowa Busha o Gorbaczowie

W naszym ukraińskim parlamencie prezydent USA George Bush występował na początku sierpnia 1991 roku i mówił: "Wy, ukraińscy nacjonaliści, jesteście źli i powinniście trzymać się (ówczesnego prezydenta ZSRR) Michaiła Gorbaczowa, a wasze marzenia o niepodległości odłóżcie gdzieś na półkę". Równo po trzech tygodniach Ukraina wyszła z ZSRR – nie dlatego, że tego chciała, ale dlatego, że konstrukcja ZSRR sama się wyczerpała. Teraz to samo dzieje się w Rosji: to jak kolos na glinianych nogach: wystarczy mocniej go popchnąć, a runie – podkreśla Ohryzko.

W ocenie Ohryzki dla Zachodu bardziej korzystna jest Rosja podzielona na kilkanaście państw, które nie będą posiadać broni jądrowej i zajmować się będą wyłącznie swoim rozwojem społeczno-gospodarczym, by stopniowo powrócić do normalności.

To lepsze niż rozbrykane bestie, które za każdym razem mówią, za ile minut ich rakiety dosięgną Warszawy, Berlina, Paryża, Londynu czy Waszyngtonu – mówi dyplomata.

Były minister ocenił, że niedzielny szczyt w Londynie pokazał jedność Europejczyków wobec wojny w Ukrainie, choć nie przyniósł praktycznych rozwiązań.

"Ekstrawagancja USA przeminie"

Uważam, że ekstrawagancja, którą teraz obserwujemy (ze strony USA - PAP), przeminie. Musimy jednak myśleć o tym, aby Europa była maksymalnie silna, aby mogła tworzyć własną wizję bezpieczeństwa – mówi Ohryzko.

Zawieszenie pomocy USA dla Ukrainy

Biały Dom ogłosił w poniedziałek, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy – w tym tą będącą w drodze do kraju i w magazynach w Polsce – "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

Porozumienie USA z Rosją

Jeśli prezydent Ukrainy zadzwoni i przedstawi poważną propozycję, jak zamierza zaangażować się w proces pokojowy, możemy wrócić do rozmów – powiedział w poniedziałek wiceprezydent J.D. Vance w wywiadzie dla telewizji Fox News. Stwierdził przy tym, że USA "już pracują" nad szczegółami porozumienia z Rosjanami.