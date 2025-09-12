"Dwa uderzenia na geopolitycznej szachownicy w odstępie zaledwie kilku godzin uwypukliły porażkę strategii Trumpa, mającej na celu osiągnięcie pokoju w dwóch wojnach, które obiecał zakończyć po przybyciu do Białego Domu" – napisała gazeta.

Wiarygodność i wizerunek Trumpa podważone

Według "El Pais", oba wydarzenia podważyły w dodatku międzynarodową wiarygodność amerykańskiego prezydenta i jego wizerunek silnego przywódcy.

Reklama

"Prowokacja Rosji i jednostronne działania Izraela szkodzą wizerunkowi, jaki Trump chce kreować: męża stanu, który przybył, aby zaprowadzić porządek na scenie międzynarodowej. Podważa to również jego aspiracje do zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla" – oceniła gazeta.

Wojna rosyjsko-ukraińska nie ma się ku końcowi

Hiszpański dziennik zauważa, że pomimo szumnych zapowiedzi, od początku prezydentury Trumpa, a zwłaszcza od spotkania z Putinem na Alasce w połowie sierpnia, wojna rosyjsko-ukraińska wcale nie jest bliżej końca.