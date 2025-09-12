Anne Applebaum podkreśliła, że wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski nie było przypadkiem, ale celowym działaniem Moskwy.

Applebaum: Putin buduje podziały między UE a USA

W opinii dziennikarki i pisarki, Putin "pracuje nad skłóceniem Europejczyków, a przede wszystkim nad budowaniem podziałów między Brukselą a Waszyngtonem". Jak dodała, przywódca Rosji uważa każde terytorium, na którym w przeszłości stacjonowały rosyjskie wojska, za strefę wpływu Kremla.

Applebaum: Polska jest bardzo spolaryzowana, co Putin wykorzystuje

Podzielony wróg jest słaby, zniechęcony, łatwy do zniechęcenia. Sama Polska jest krajem bardzo spolaryzowanym, a Putin prawdopodobnie stara się wpływać na część opinii publicznej– oceniła Applebaum, która prywatnie jest małżonką szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego.

Applebaum: Kryzys polityczny we Francji działa na korzyść Putina

Jej zdaniem kryzys polityczny we Francji, gdzie w poniedziałek upadł rząd premiera Francoisa Bayrou, również działa na korzyść Kremla.

Według publicystki, skoordynowana reakcja NATO-wskich wojsk w odpowiedzi na prowokację Kremla pokazała dobre działanie Sojuszu.