Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja 2025 r. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. W tegorocznych wyborach prezydenckich na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 34 proc. Polaków; popieranego przez PiS Karola Nawrockiego wybrałoby 23 proc. badanych, a kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena - 21 proc. - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Trzy dość podobne blondynki

"Panie są dość podobne do siebie, wszystkie są blondynkami. Wydaje się jednak, że najbardziej 'międzynarodowa' jest Małgorzata Trzaskowska. Stwarza wrażenie oswojonej z opinią publiczną, jest bardzo bezpośrednia w kontaktach z ludźmi. A co do ubioru, prezentuje bardzo nowoczesny styl. Mieści się w ramach dress code'u. Powiedziałbym, że jest w miarę modna, ale bez przesady" - stwierdził w rozmowie z „Wprost" znany stylista Tomasz Jacyków.

"Walka postu z karnawałem"

Komentując styl Marty Nawrockiej, Tomasz Jacyków wylicza: "bardzo modną, niebieską bluzkę, szary żakiet z kamizelką w tym samym kolorze i żółty kardigan w stylu Chanel". "Nie wiadomo, czy pani chce być modna, czy godna. Widać dysonans, pociąg do wielkiego świata. Za bardzo. To walka karnawału z postem" - powiedział Tomasz Jacyków "Wprost. "Z pewnością ktoś tej pani doradza, wskazując: „wyjdź przed szereg, załóż to, bo to teraz hit sezonu". Odnoszę wrażenie, że nie jest to jednak naturalny styl Marty Nawrockiej"- dodaje.

"Kompletnie prywatna"

Z kolei Agnieszkę Mentzen Tomasz Jacyków ocenia jako "kompletnie prywatną". "Patrząc na instagramowy profil widzę letnią, wakacyjną kobietę w zwiewnych sukienkach, która trzyma się z dala od tej kampanii. W takich momentach zapala mi się czerwone światło" - powiedział "Wprost" Tomasz Jacyków.