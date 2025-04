Michał Kamiński był pytany w TVN24, kto jego zdaniem wygra wybory prezydenckie. Polityk przyznał, że w tej sprawie jest u niego "duża sprzeczność pomiędzy sercem i intuicją". Intuicja mi podpowiada, że dzisiaj faworytem tych wyborów jest Nawrocki - powiedział niespodziewanie.

Dlatego tak uważa, skoro sondaże faworyzują Rafała Trzaskowskiego? Tłumaczył, że kandydat KO może przegrać w drugiej turze, jeżeli zostanie ona "skonstruowana wokół umownego referendum 'za' czy 'przeciwko' rządowi". Wtedy los Rafała Trzaskowskiego jest godny pożałowania. Rząd jest dzisiaj niepopularny i bardzo trudno będzie zbudować wokół takiej osi strategię zwycięstwa - dodał.

Nawrocki zostanie prezydentem? Konsekwencje dla KO

Polityk powiedział, że w takim scenariuszu "żaden PiS-owiec nie odpowie za swoje złodziejstwa i przestępstwa". Jeżeli Karol Nawrocki zostanie prezydentem, to niezależnie od tego, czy lubimy Trzaskowskiego, czy nie lubimy, żadna z osób, o których dzisiaj codziennie słyszymy, że popełnili takie czy inne rzeczy haniebne, bulwersujące (nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności - red.). Będą się z nas wszystkich śmiać. Bo Karol Nawrocki na pewno uniewinni, ułaskawi, zrobi to, co Duda z Wąsikiem i Kamińskim -powiedział wicemarszałek Senatu.

Zapłaci za to Donald Tusk

Polityk uważa, "jeżeli kto inny niż Rafał Trzaskowski będzie prezydentem Rzeczpospolitej, to główną cenę za to poniesie Donald Tusk i Platforma Obywatelska". Natomiast jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to głównym politycznym beneficjentem będzie Donald Tusk, bo to jego koncepcja wtedy wygra. On ją postawił i on wygra, i on będzie rozdawał karty. I każdy z nas będzie to musiał z pełną pokorą uszanować - powiedział.

W październiku ubiegłego roku, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obrad Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego zaapelował do koalicjantów o wyłonienie "wspólnotowego" kandydata w wyborach prezydenckich. Premier Donald Tusk nie wyraził jednak na to zgody.

Najnowszy sondaż prezydencki

Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla “Super Expressu”, kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski uzyskałby 35 proc. głosów, popierany przez PiS kandydat Karol Nawrocki - 23 proc., a kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - 19 proc.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zanotował spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z badaniem z początku marca, a Karol Nawrocki - wzrost o 2 pkt proc. Z kolei notowania kandydata Konfederacji Sławomir Mentzen spadają o 3 pkt proc.