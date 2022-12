Jak wynika z badania opublikowanego w najnowszym wydaniu naukowego pisma “Historical Biology”, skamielina pochodzi sprzed 1,3 mln lat. Zespół naukowców z Portugalii i Francji wskazał, że skamielina jest najstarszym dotychczas znalezionym owadem na wyspach Oceanu Atlantyckiego, rejonu zwanego Makaronezją. Obejmuje on swoim zasięgiem archipelagi Madery, Azorów, Wysp Kanaryjskich, Wysp Zielonego Przylądka, a także niezamieszkałych przez człowieka Wysp Selvagens.

"Obecność mrówek na wyspach oceanicznych należy do dużej rzadkości”

“Znalezisko dowodzi obecności skupisk mrówek we wczesnym plejstocenie na Maderze” - napisali w artykule naukowcy precyzując, że skamielina dotyczy skrzydła mrówki. Wskazali, że w trakcie dotychczasowych badań udało się określić, że skamielina to fragment owada pochodzącego z rodziny mrówkowatych (Formicidae). Zaznaczono, że nie jest wciąż wiadome, w jaki sposób populacja tych zwierząt przedostała się z kontynentu na oceaniczną wyspę.

Autorzy studium podkreślili, że żyjące w plejstocenie mrówki miały duże zdolności do migrowania poprzez wodę. Odnotowali, że cecha ta należy do rzadkości w rodzinie Formicidae, a mrówki pojawiły się na niektórych archipelagach, np. na Hawajach, głównie za sprawą człowieka. "Obecność mrówek na wyspach oceanicznych należy do dużej rzadkości” - napisali autorzy studium. W skład zespołu kierowanego przez naukowców z Uniwersytetu Madery weszli naukowcy z uniwersytetów w Coimbrze i Lizbonie, a także z paryskiej Sorbony. Współpracowali z nimi również wykładowcy madryckiego Uniwersytetu Complutense.)

