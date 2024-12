Nowe nagranie z księżną Kate

W niedzielę brytyjska telewizja ITV upubliczniła wideo z udziałem księżnej Kate. Nagranie stanowi zapowiedź emisji bożonarodzeniowego koncertu kolęd w Opactwie Westminsterskim, który odbył się na początku grudnia tego roku. Organizatorką wydarzenia była księżna Kate. Świąteczny program zostanie wyemitowany 24 grudnia. W zapowiedzi słyszymy księżną Walii, która opowiada o tym, czym jest dla niej Boże Narodzenie.- To jeden z moich ulubionych okresów w roku - wyznaje małżonka następcy brytyjskiego tronu.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Księżna Kate o Bożym Narodzeniu. "Najlepszy prezent, jaki można otrzymać"

To także czas, by zwolnić i zastanowić się nad rzeczami, które łączą nas wszystkich. To właśnie wtedy, gdy zatrzymujemy się i odrywamy od presji codzienności, znajdujemy przestrzeń, by żyć z otwartym sercem. Z miłością, życzliwością i przebaczeniem - dodaje. W dalszej części nagrania księżna Kate mówi o tym, że miłość to "najlepszy prezent, jaki można utrzymać, nie tylko w święta, ale każdego dnia".

Kilka dni temu księżna Kate i książę William opublikowali okazjonalną kartkę świąteczną, w którym życzyli wszystkim wesołych świąt. Dla następcy brytyjskiego tronu i jego żony właśnie kończy się rok, który książę William nazwał "najgorszym rokiem". W 2024 roku zarówno u króla Karola III, jak i u księżnej Kate zdiagnozowano nowotwory. Księżna Kate zakończyła chemioterapię we wrześniu bieżącego roku. Leczenie króla Karola III przebiega "lepiej niż się spodziewano", lecz -jak podają źródła - monarcha "nie wyszedł jeszcze na prostą".