Księżna Kate kończy 43. lata. Wzruszające życzenia od księcia Williama

Księżna Kate urodziła się 9 stycznia 1982 r. w szpitalu Royal Berkshire w Reading w hrabstwie Berkshire. Jest najstarszym z dzieci małżeństwa Carole i Michaela Middletonów. Z okazji 43. urodzin księżnej na oficjalnym profilu książęcej pary pojawił się okazjonalny post, który osobiście opublikował książę William. Następca brytyjskiego tronu zamieścił w sieci czarno-białe zdjęcie żony, do którego dołączył wzruszające życzenia. Wspomniał w nich o zmaganiach żony z chorobą, podkreślając siłę, którą wykazała się w minionym roku.

Dla najwspanialszej żony i matki. Siła, którą pokazałeś przez ostatni rok, była niezwykła. George, Charlotte, Louis i ja jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Wszystkiego najlepszego, Katarzyno. Kochamy Cię. W

Księżna Kate kończy 43. lata. Ostatni rok był "najgorszy"

Za brytyjską rodziną królewską trudny rok, w którym dwoje jej członków zmagało się z problemami zdrowotnymi. Na początku 2024 roku pojawiła się informacja, że król Karol III zmaga się z nowotworem prostaty. Zaledwie kilka tygodni tygodni później do opinii publicznej trafiła informacja, że również u księżnej Kate zdiagnozowano nowotwór. Księżna wycofała się życia publicznego, przeszła chemioterapię, którą zakończyła we wrześniu minionego roku. Książę William w jednym z wywiadów przyznał, że był to bardzo wymagający czas dla całej rodziny, nazywając miniony rok "najgorszym w życiu".