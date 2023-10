Zaćmienia Słońca następują wtedy, gdy tarcza Księżyca zasłoni tarczę słoneczną. Jest kilka rodzajów zaćmień: całkowite, częściowe, obrączkowe i hybrydowe.

Obrączkowe zaćmienie Słońca to rzadkie zjawisko. W Polsce tego rodzaju zaćmienie będzie można je zobaczyć dopiero w 2075 roku. Jak sama nazwa wskazuje zamiast Słońca można ujrzeć wtedy świetlisty krąg, obrączkę i nie robi się całkiem ciemno - opisuje astronom Jerzy Rafalski z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium w Toruniu.

Reklama

"Tak właśnie powstaje obrączkowe zaćmienie"

Ekspert tłumaczy, że orbita, po której Księżyc krąży wokół Ziemi jest lekko eliptyczna. Dlatego Księżyc czasem się do Ziemi przybliża, a czasem nieco oddala. Jeżeli jest dalej od Ziemi i wtedy dojdzie do zaćmienia Słońca, to choć Księżyc przechodzi centralnie na tle tarczy Słońca, widzimy jakby był nieco za mały by zasłonić ją całą. Tak właśnie powstaje obrączkowe zaćmienie - wyjaśnia.

Reklama

Pas tegorocznego zaćmienia obrączkowego przetnie Amerykę Północną, Środkową i Południową. Zaćmienie będzie widoczne w niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Gwatemali, Belize, Hondurasie, Nikaragui i Panamie. Droga zaćmienia przez Amerykę Południową rozpocznie się w Kolumbii, przejdzie przez północną część Brazylii i zakończy się na Oceanie Atlantyckim.

Pas zaćmienia, czyli miejsce gdzie najlepiej będzie widać zaćmienie będzie przechodziło przez Półwysep Jukatan, a więc Meksyk. Tam na pewno wiele osób uda się na obserwacje pod piramidy Majów, którzy Słońcu poświęcali wiele uwagi. Może to być piękne miejsce do przeżycia tego zjawiska. Z kolei znając Amerykanów, mnóstwo osób pojedzie do Roswell, bo to również symboliczne miejsce, choć dla astronomów bez znaczenia - opisuje rozmówca PAP.

Do oglądania zjawiska zachęca również NASA w mediach społecznościowych, przypominając jednocześnie, że zaćmienia Słońca należy obserwować będąc odpowiednio do tego przygotowanym. Nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Bezpośrednie patrzenie na Słońce może bowiem spowodować poważne uszkodzenie wzroku. Na rynku dostępne są np. specjalne okulary z certyfikowanym filtrem do obserwacji zaćmień Słońca, można też stosować filtry słoneczne z mylaru. Najbezpieczniejszą metodą jest jednak rzutowanie obrazu Słońca na ekran za pomocą np. lunety lub lornetki.

Reklama

Ewelina Krajczyńska-Wujec (naukawpolsce.pl)