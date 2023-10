Misja rozpoczęła się 7 lat temu. Dziś jest uznawana za początek nowej ery eksploracji, skoncentrowanej na badaniu próbek. Sonda kosmiczna OSIRIS-REx spotkała się z asteroidą Bennu, która znajduje się dość blisko naszej planety. Naukowcy uważają, że mogą na niej znajdować się wskazówki dotyczące powstania Układu Słonecznego i pochodzenia życia na Ziemi. Sonda wylądowała na asteroidzie w 2020 r., pobrała próbki, następnie zapieczętowała je i zawróciła na naszą planetę. OSIRIS-REx wyrzucił kapsułę zwrotną 24 września. Następnie sonda (pod zmienioną nazwą OSIRIS-APEX) skierowała się na kolejną misję. Tym razem jej celem jest wejście na orbitę asteroidy Apophis.

Reklama

Co zawierają próbki pobrane z asteroidy?

Kapsuła została otworzona w czystym pomieszczeniu, które zostało zaprojektowane w taki sposób, aby materiał z asteroidy nie mógł zostać skażony jakimkolwiek ziemskim materiałem. Próbki zostały wdmuchnięte do specjalnego pojemnika za pomocą podmuchów azotu. Znajduje się w nim materiał asteroidowy pobrany z głębokości do 50 centymetrów oraz pył i piasek, które przyczepiły się podczas lądowania na Bennu. Dzięki temu naukowcy mogą także przyjrzeć się składowi powierzchni asteroidy.

Większość materiału to wodonośne minerały ilaste. Zdaniem planetologa Dante Lauretty z Uniwersytetu Arizony, który kieruje misją OSIRIS-REx, to właśnie te minerały wylądowały z inną asteroidą na Ziemi 4-4,5 miliarda lat temu. Dzięki nim nasza planeta stała się miejscem, w którym rozwinęło się życie, a także oceany, jeziora oraz rzeki. W Bennu występują wodonośne gliny o włóknistej strukturze, które według Lauretty stanowiły kluczowy materiał transportujący H2O na Ziemię. W powiększeniu glina ma falisty kształt, a w jej strukturze krystalicznej jest zamknięta woda. Zdaniem naukowca, właśnie w ten sposób dostała się ona na naszą planetę miliardy lat temu.

Reklama

Ziemskie pierwiastki w kosmicznym materiale

Naukowcy odkryli także inne pierwiastki występujące na Ziemi ー węgiel i żelazo. Ten pierwszy jest niezbędny dla wszystkich żywych istot na naszej planecie. Odpowiada za tworzenie wiązań chemicznych z wodorem, tlenem i innymi pierwiastkami potrzebnymi do budowy białek i enzymów. Próbka z asteroidy Bennu zawierała około 4,7 procent węgla. To największa do tej pory zawartość pierwiastka jaką zespół naukowców zmierzył w próbce pozaziemskiej. Ponadto stwierdzono obecność struktur siarki. To właśnie one mogły mieć kluczowe znaczenie dla szybkiego powstania życia.

Próbki zostaną rozdzielone między naukowców z całego świata. 1/4 trafi do badaczy uczestniczących w misji OSIRIS-REx, zaś część zostanie przeznaczona na przyszłe badania. Dzięki temu materiał będzie dostępny przez wiele pokoleń.