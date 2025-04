Zespół śledczy nr 4 działający przy Prokuraturze Krajowej prowadzi siedem postępowań dotyczących nieprawidłowości związanych z działalnością podkomisji smoleńskiej. Sprawy obejmują różne zaniedbania i dotyczą różnych osób. Kluczowe ustalenia:

Podstawą śledztwa były zawiadomienia z MON – było ich łącznie 41.

Jedno z nich dotyczy Antoniego Macierewicza, byłego przewodniczącego podkomisji.

Prokuratura nie wyklucza, że Macierewicz może usłyszeć zarzuty, choć na ten moment tak się nie stało.

Nie można wykluczyć, że on (Macierewicz) również usłyszy zarzuty – powiedział rzecznik Przemysław Nowak w rozmowie z "Polsat News".

Zarzuty dla byłego szefa podkomisji

Pierwsze zarzuty usłyszał już Wacław B., były przewodniczący podkomisji smoleńskiej. Zarzut utrudniania śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej (tzw. poplecznictwo). Grozi mu do 5 lat więzienia. Otrzymany materiał dowodowy umożliwił postawienie zarzutów poplecznictwa – utrudnienia śledztwa – ws. katastrofy – wyjaśnił dla "Polsat News" Nowak.

Zaginione dowody w sprawie katastrofy smoleńskiej

Jeden z wątków śledztwa dotyczy zniknięcia lub zniszczenia dowodów rzeczowych, które zostały przekazane podkomisji smoleńskiej. Większości tych przedmiotów do tej pory nie odnaleziono. Śledczy próbują ustalić, co się z nimi stało i kto ponosi za to odpowiedzialność. Trwa śledztwo, które ustala, co się stało z tymi rzeczami i kto za to jest odpowiedzialny – powiedział "Polsat News" rzecznik Prokuratury Krajowej.