W czwartek (24.10) MON przedstawił raport o pracach podkomisji smoleńskiej, którą w 2026 roku powołał ówczesny szef resortu Antoni Macierewicz. Z zaprezentowanych ustaleń wynikało, że prace podkomisji smoleńskiej były nierzetelne, a członkowie nie mieli kwalifikacji do badania wypadków lotniczych. W związku z działaniami podkomisji do prokuratury ma trafić 41 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, w tym 24 przez jej szefa Antoniego Macierewicza i 10 przez byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.

– Wydatki, które poniósł Skarb Państwa, to 34,5 milionów złotych, ale do tego trzeba doliczyć zniszczenie samolotu Tu-154M o numerze 102, którego wartość wyceniono na 47 milionów złotych. Razem daje to ponad 81 milionów złotych kosztów, które poniosło państwo – podkreślił szef MON Władysław Kosiniak–Kamysz.

Andrzej Duda zabrał głos ws. raportu o podkomisji smoleńskiej. Uderzył w Donalda Tuska

O raport zespołu badającego pracę podkomisji smoleńskiej został zapytany Andrzej Duda.

– Niestety, przypomnijcie sobie, że w 2010 roku nie kto inny, a premier Donald Tusk podjął decyzję, że śledztwo nie będzie realizowane w oparciu o polsko-rosyjską umowę dotyczącą statków powietrznych wojskowych, tylko, nie wiadomo dlaczego, o konwencję dotyczącą statków cywilnych, podczas gdy był to samolot bez wątpienia wojskowy, pilotowany przez wojskowych pilotów, będący w zasobach polskiej armii. Ówczesny rząd zgodził się, aby Rosja mogła de facto prowadzić to śledztwo sama – ocenił.

Dalej Duda stwierdził, że "mieliśmy wtedy do czynienia z obściskiwaniem się premiera Tuska z Władimirem Putinem, mieliśmy do czynienia z ewidentnym wazeliniarstwem wobec Rosji ze strony polskich władz, premiera Tuska i ministrów, taka była ówczesna rzeczywistość".

– Chciałbym, żeby pan premier Tusk przerzucać odpowiedzialność i udawać, że sprawy katastrofy smoleńskiej i jego udziału w tak dramatycznie kompromitującym dla niego przebiegu działań śledczych nie było. Wszyscy doskonale pamiętamy – dodał na koniec.

Donald Tusk ostro o Macierewiczu. "Tak kończy architekt smoleńskiego piekła"

W czwartek premier Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do przedstawionego w czwartek raportu dotyczącego działań podkomisji smoleńskiej.

"24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca, Antoni Macierewicz. To on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata" – napisał szef rządu.