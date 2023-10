Osoby, które zazdrościły mieszkańcom zachodniej półkuli możliwości zobaczenia obrączkowego zaćmienia Słońca mogą liczyć na astronomiczne widowisko już w ten weekend. Częściowe zaćmienie Księżyca jest równie ciekawe. Pojawia się ono w momencie, gdy Ziemia, Słońce i Księżyc ustawią się w jednej linii. Ze względu na to, że planeta blokuje światło słoneczne, nasz satelita znajduje się w obszarze cienia. W tym przypadku fragment Księżyca będzie jednak w pewnym stopniu poza nim, dlatego mówimy o zaćmieniu częściowym.

Kiedy najlepiej obserwować zaćmienie Księżyca?

Do podziwiania niesamowitego zjawiska warto być przygotowanym w sobotę 28 października już o 21:35. To właśnie o tej porze Księżyc zacznie wchodzić w cień. Maksymalna faza zaćmienia nastąpi z kolei o 22:15. Czego można się spodziewać? Tarcza naszego satelity zostanie zakryta mniej więcej w 1/8. Niestety tym razem nie zobaczymy, jak zmienia kolor na krwistoczerwony. To zjawisko występuje w przypadku zaćmień całkowitych oraz częściowych, które mają głęboką fazę maksymalną.

Kiedy kolejne zaćmienie Księżyca?

Naukowcy obliczyli, że w XXI wieku nastąpią 143 zaćmienia Księżyca, z czego aż 85 to zaćmienia całkowite. Osoby, które przegapią weekendowe widowisko, będą musiały poczekać na kolejną szansę do 18 września 2024 roku. Najbliższe całkowite zaćmienie nastąpi z kolei 14 marca 2025 roku.

Jak obserwować zaćmienie Księżyca?

Warto wspomnieć, że tego typu zjawiska należą do najłatwiejszych do obserwacji na niebie. Wystarczy po prostu wyjść na zewnątrz, spojrzeć w górę i cieszyć się widokiem. Wybierajmy jednak miejsca z niskim zanieczyszczeniem światłem. Do obserwacji nie potrzebujemy teleskopu ani innego specjalnego sprzętu. Aby dostrzec większą liczbę szczegółów na powierzchni Księżyca, w zupełności wystarczy lornetka.