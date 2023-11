Te morskie zwierzęta rządzą się swoimi prawami. Nie mają mózgu, krwi, trawią pożywienie na zewnątrz i są w stanie regenerować niektóre części ciała, z czego niekiedy powstają zupełnie nowe rozgwiazdy. Ostatnio naukowcy postanowili przyjrzeć się im bliżej i przeprowadzić dokładną analizę ekspresji genów. Okazało się, że rozgwiazdy nie mają prawdziwego ciała i w rzeczywistości funkcjonują jako pełzające głowy.

Reklama

Naukowcy na tropie tajemnic starożytnych zwierząt

Choć może wydać się to zaskakujące, najstarsze odkryte szczątki rozgwiazdy wskazują, że zwierzęta te są starsze od najwcześniejszych znanych dinozaurów o ponad 200 milionów lat. Należą one do grupy szkarłupni, razem z jeżowcami, piaskowymi dolarami i strzykwami, czyli ogórami morskimi. Wszystkie z nich w bardzo dużym stopniu różnią się od innych gatunków. Niezwykła jest zwłaszcza symetria ich ciała. Co ciekawe, nie jest dwustronna, jak u większości stworzeń, ale zazwyczaj pięciostronna. Z tego względu tak trudno jest zrozumieć ich budowę.

Naukowcy przeprowadzili badania molekularne na gatunku rozgwiazdy znanym jako “gwiazda nietoperza”, aby móc prześledzić ewolucję szkarłupni. W tym celu wykorzystali tomografię RNA oraz technikę pozwalającą na zlokalizowanie sekwencji DNA i RNA w próbce tkanki. Na tej podstawie stworzyli trójwymiarową mapę ekspresji genów w trakcie wzrostu rozgwiazdy.

Reklama

Rozgwiazdom brakuje genów wpływających na rozwój ciała

W trakcie badań naukowcy porównali geny występujące u zwierząt o dwustronnej budowie ciała z genami wybranego gatunku szkarłupni. Okazało się, że w rozgwieździe znajdują się geny zaangażowane w rozwój ciała od przodu do tyłu. W jej przypadku pomagają rozwijać ramiona od środkowej części aż do końcówek. U innych zwierząt istnieje także zestaw genów, który pomaga rozwijać tułów ciała. Nie znaleziono go jednak u rozgwiazdy.

Reklama

Plan budowy ciała szkarłupni odpowiada budowie samej głowy w innych grupach zwierząt. Jak ma się to do ewolucji? Na ten moment jest ona trudna do zrozumienia. Nowe badania sugerują, że w dawnych czasach rozgwiazdy mogły dysponować narzędziami umożliwiającymi rozwinięcie ciała, ale nie skorzystały z nich. Okazuje się, że opisywany gatunek zwierząt jest bardziej tajemniczy, niż mogłoby się wydawać. Wciąż mamy sporo do odkrycia na temat tych intrygujących stworzeń, dlatego niezbędne są dalsze analizy.