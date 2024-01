Robot został zaprojektowany w taki sposób, aby naśladował cechy fizyczne Caudipteryxa. Następnie wykorzystano go do zbadania, jak współczesne koniki polne, których przodkowie współistniały z dinozaurami, reagują na różne taktyki zastraszania. Okazało się, że Robopteryx posiadający pierzaste protoskrzydła oraz ogon, doskonale radził sobie z płoszeniem owadów, skłaniając je do ucieczki. Potwierdziło to teorię, że miliony lat temu Caudipteryx wykorzystywał podobne strategie.

Dinozaury wykorzystywały pióra podczas żerowania

Pierzaste dinozaury były wszystkożerne, często jednak polowały na owady. Zdaniem naukowców w płoszeniu i polowaniu pomagały im skrzydła. Zespół badaczy skupił się na koncepcji żerowania w trybie “pogoni w locie”. Tę technikę można zaobserwować również u współczesnych ptaków, takich jak przedrzeźniacz północny, czy dropiatka. Polega ona na zaskakiwaniu ofiary nagłymi ruchami i kontrastującymi kolorami piór. Owad jest następnie wyrzucany na otwartą przestrzeń i łatwiej go schwytać. Zespół uważa, że protoskrzydła były początkowo wykorzystywane właśnie w tej strategii łowieckiej, a nie w locie.

Wyniki eksperymentu z Robopteryxem potwierdzają, że zapewniały one dinozaurom strategiczną przewagę w zaskakiwaniu i łapaniu zdobyczy. W momencie, gdy robot pokazywał protoskrzydła, koniki polne częściej uciekały. Było to szczególnie widoczne, gdy na skrzydłach lub ogonie obecne były białe plamy lub pióra.

Badanie pozwala lepiej zrozumieć ścieżki ewolucyjne pierzastych dinozaurów

Wykorzystanie piór do polowań przed ich przystosowaniem do lotu sugeruje złożony i wieloaspektowy proces ewolucyjny. To także dowód na istnienie tzw. eksperymentów ewolucyjnych, pokazujących stopniowe przejście od cech gadów do cech ptaków. Caudipteryx miał szczękę, która stanowiła połączenie dzioba i zębów. Jest to kolejny dowód na to, że dinozaur stanowi ważne ogniwo w ewolucji, łącząc w sobie zębate szczęki gadów i wygląd współczesnych ptaków.

Przednie kończyny również były opierzone, jednak z powodu niewielkiego rozmiaru, nie nadawały się do lotu. Dieta Caudipteryxa składała się głównie z roślin i małych zwierząt. Oznacza to, że sposób żywienia był bardzo wszechstronny i prawdopodobnie stał się kluczowym czynnikiem przetrwania, który umożliwił ewolucję wczesnych ptaków.