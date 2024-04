24 kwietnia, w środę żołnierze WAT, w tym zarówno podchorążowie jak i przedstawiciele kadry wzięli udział w biciu rekordu w kategorii "Najwięcej osób robiących pompki jednocześnie". Wśród bijących rekord znalazł się także Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak. Łącznie wzięło udział 2419 żołnierzy.

Reklama

Podczas próby bycia rekordu, w imienia Biura Rekordów obecna była Elżbieta Olszewska, któa była odpowiedzialna za policzenie osób obecnych podczas próby bycia rekordu, a także zweryfikowania rpzebiegu rekordu.



"Mam przyjemność ogłosić, że dzisiaj, tj. 24 kwietnia 2024 roku, zgromadzeni tutaj adepci Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pobili aktualny rekord Polski w kategorii Najwięcej osób robiących pompki jednocześnie z wynikiem 2419 osób. Serdeczne gratulacje" - przekazała Olszewska.

Reklama

Jaki był poprzedni rekord

By pobić rekord z 2019 roku, jednocześnie musiało wykonywać pompki minimum 131 osób.

Gdzie odbyła się próba bicia rekordu

Próba pobicia rekordu odbyła się na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej na warszawskim Bemowie, a całe wydarzenie zostało zarejestrowane w Księdze Rekordów Polski.



"Żołnierze ćwiczyli przez minutę, utrzymując postawę ciała dokładnie opisaną w wytycznych Biura Rekordów. Pompki zdefiniowano tam jako ćwiczenia wzmacniające mięśnie, które wykonuje się w pozycji poziomej, twarzą do ziemi; polegają one na podnoszeniu i obniżaniu tułowia do kąta 90 stopni w łokciu. Ciało musiało pozostać wyprostowane przez cały czas trwania rekordu, nie wolno było zginać kolan i talii. Stopy należało mieć ułożone blisko siebie i opierać je na palcach, a ręce miały być rozstawione nieco szerzej niż klatka piersiowa" - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie Wojska Polskiego.