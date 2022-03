Eberhardt był pytany w RMF FM kiedy skończy się wojna.

Ekspert OSW o putiniźmie, elitach rosyjskich i obywatelach Ukrainy

Przegrać wojnę to znaczy zrozumieć, że koszty jej kontynuowania są większe niż perspektywy tego, co można uzyskać. Po pierwsze w wymiarze wewnętrznym, bo to są olbrzymie sankcje i rosnące niezadowolenie społeczne i elit, a po drugie - cynkowe trumny, które wracają do Rosji - komentował dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

Adam Eberhardt mówił w Porannej Rozmowie RMF FM o postawę obywateli Ukrainy.

"90 proc. Ukraińców jest przekonana, że tę wojnę wygra. Jeżeli chodzi o ustępstwa wobec Rosji, to wiadomo, że są takie, które Ukrainy nie bolą i są takie, które Ukrainę bolałyby dużo bardziej" - podkreślił Eberhardt.

Eberhardt był pytany również w programie o sytuację na Kremlu i doniesieniach płynących z Rosji dotyczących Władimira Putina, że może stracić władzę.

"Czym więcej jest tego typu informacji, tym bardziej podejrzliwie należy do nich podchodzić. Raczej o tym, że coś się wydarzyło na Kremlu, dowiemy się wówczas, kiedy w rosyjskiej telewizji będzie 'Jezioro Łabędzie' transmitowane zgodnie ze starą tradycją. Elita rosyjska chce żyć jak żyli. Putinizm był dla nich do 24 lutego. 24 lutego zostali w największym stopniu odcięci" - komentował ekspert.