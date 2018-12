Podczas konferencji prasowej przed warszawską Galerią Mokotów Petru przypomniał, że w 2018 r. były 23 niedziele wolne od handlu, a w 2019 r. będzie ich 37. - Mam apel do całej zjednoczonej opozycji, żeby to było hasło, które nas łączy: zlikwidujemy zakaz handlu w niedziele - mówił. Dodał, że to powinno być hasło zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach.

- Nie ma powodu, aby ograniczać wolność Polaków. Nie ma powodu, aby zakupy z centrów handlowych przenosiły się w niedziele na stacje benzynowe, bo tam, jak zauważyliśmy, tworzą się małe supermarkety - powiedział.

Petru zaproponował także, żeby zamiast zakazu handlu wprowadzić dwie wolne niedziele dla pracowników handlu.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca br. Zgodnie z nią handel jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca 2018 r. (z wyjątkami).

Od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony w ostatnią niedzielę w miesiącu, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Od 2020 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.