Fogiel został zapytany we wtorek w Polsat News, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński zabierze głos ws. wydarzeń w Białymstoku. - Nie ma potrzeby upolityczniania tej sprawy, bo to nikomu nie wyjdzie na dobre, a przede wszystkim nie wyjdzie na dobre działaniu wymiaru sprawiedliwości i tym osobom ewentualnie poszkodowanym - powiedział zastępca rzecznika PiS.

Zaapelował do zabierających głos w tej sprawie polityków "o umiar i niewykorzystywanie tego do bieżącej walki politycznej". - Na chuligaństwo w polityce i w przestrzeni publicznej nie ma miejsca - dodał Fogiel.

Na pytanie czy to, że ani Kaczyński, ani premier Mateusz Morawiecki nie zabrali głosu ws. marszu w Białymstoku oznacza, że nie zauważyli tego faktu, odparł: Oczywiście, że zauważyli i oczywiście, że to wzbudza zaniepokojenie.

Dopytywany, jak prezes PiS ocenił tę sytuację, Fogiel powiedział: Generalnie stanowisko i opinie są jasne: mamy w Polsce możliwość manifestowania wolnego, swobodnego i każdy ma do tego prawo.

- Jakiekolwiek blokowanie, czy agresja, która w ogóle jest nie do pomyślenia, legalnych marszów i zgromadzeń, i niezależnie od tego, czy się zgadzamy z organizatorami, co do poglądów, czy nie, czy dotyczy ten marsz LGBT, czy jest to "Marsz dla Życia i Rodziny", to nie ma w ogóle miejsca na to, żeby ograniczać tego typu rzeczy, jeśli ktoś manifestuje legalnie - podkreślił wicerzecznik PiS.

- Przede wszystkim musimy zaznaczyć, że te ekscesy w Białymstoku są godne najwyższego potępienie. Nie ma miejsca na przemoc w życiu publicznym. Jeżeli ktoś atakuje legalne zgromadzenie czy ochraniających je policjantów, to powinien ponieść zasłużoną karę - oświadczył Fogiel.

Pytany, co sądzi o opinii opozycji, że to PiS zachęca chuliganów do tego typu zachowań, stwierdził, że to "teza zupełnie absurdalna".

Fogiel został też poproszony o komentarz do stwierdzenia prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, według którego przedstawiciele PiS w organach władzy samorządowej brali czynny udział w ustawianiu blokad podczas marszu w Białymstoku. Truskolaski zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie.

Fogiel powiedział, że jeśli którykolwiek z polityków PiS brał udział w czynnym ataku, czy blokowaniu marszu, to policja "zareaguje właściwie". - Ale ma wrażenie, że są to jednak insynuacje prezydenta Truskolaskiego, który stara się tę sprawę upolitycznić - ocenił. - Panie prezydencie mogę zaapelować: karty na stół - jak ma pan dowody, to proszę zawiadomić policję i wtedy nikt sprawców bronić nie będzie. Ale mam wrażenie, że to się skończy kontrpozwem ze strony pomówionych - powiedział wicerzecznik PiS.

Pierwszy Marsz Równości przeszedł ulicami Białegostoku w sobotę. Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, w stronę uczestników marszu rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami, wykrzykiwano też obraźliwe słowa. Policja użyła gazu. Komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował we wtorek, że w białostockiej policji powołano specjalną grupę w związku z wydarzeniami podczas Marszu Równości w Białymstoku. Policja - poinformował komendant główny - zatrzymała już w tej sprawie 36 osób, a kolejnych trzynaście zostało ustalonych.