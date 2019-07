KPH uważa, że środowiska przeciwne białostockiemu Marszowi Równości urządziły polowanie na ludzi. Odpowiedzialnymi za nienawiść i agresję, która zawładnęła ulicami Białegostoku, Kampania uważa władzę i przedstawicieli Kościoła, z ust których od miesięcy wylewa się "homofobiczny jad".

"Czas, aby ci, którzy zasiali w polskim społeczeństwie ziarno homofobicznej nienawiści, przyznali się do winy, przeprosili i podjęli działania zmierzające do zahamowania fali agresji przetaczającej się przez Polskę" - czytamy w petycji.

"To Wy jesteście odpowiedzialni za to, że w Białymstoku doszło do próby pogromu. I to Wy musicie teraz ponieść tego konsekwencję, prosić o wybaczenie i skorzystać ze wszystkich dostępnych Wam środków, aby odbudować Polskę tak, by nasz kraj stanął na fundamentach akceptacji i miłości" - brzmi treść odezwy do rządu PiS i Kościoła, której pełną wersję można przeczytać tutaj.