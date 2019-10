W czwartek TSUE orzekł w sprawie dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich. Orzeczenie to może mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe w tej walucie. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Sawicki podkreślił w rozmowie z PAP, że "to, czego nie podjął prezydent Andrzej Duda, a obiecywał, czego również nie podjął PiS, a obiecywał, podjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej"

Pan prezydent obiecywał na końcówce kampanii wyborczej, że problem rozwiąże. I to jeszcze obiecywał bardzo hojnie, że będzie przewalutowanie po kursie z dnia podpisania umowy. I mniej więcej orzeczenie Trybunału ku temu zmierza, więc dzisiaj widzimy wyraźnie, że pan prezydent wiedzę prawną w tej dziedzinie miał dobrą, niestety zabrakło woli działania - ocenił poseł PSL.

Według niego, "dzisiaj plany polskiego rządu w zakresie budżetu i w zakresie rozwoju gospodarczego stoją pod małym znakiem zapytania". Wszystko zależy teraz od tego, jak lawina pozwów wobec banków w Polsce rozwinie się i na ile to osłabi system bankowy - powiedział Sawicki.