Odpowiadał on na pytanie o zamieszanie w ugrupowaniach opozycyjnych, w ramach którego Sławomir Neumann najpierw dopuścił powyborczą koalicję z Konfederacją, a potem mówił, że taka koalicja jest niemożliwa. Od perspektywy takiej koalicji odcinali się też liderzy Konfederacji. Musimy do ostatniego dnia kampanii walczyć, aby nie spełnił się ten jeden z najczarniejszych scenariuszy, że (doszłaby do władzy) koalicja chaosu, koalicja eklektyczna od Sasa do Lasa" - powiedział. Dodał, że taka musiałaby być koalicja, w której skład wchodziłaby Konfederacja, czego nie wykluczał Sławomir Neumann.

Gdyby ta koalicja chaosu doszło do skutku, wiadomo jak wyglądałaby Polska na drugi dzień po związaniu tej koalicji - przekonywał. Żeby ten scenariusz się nie spełnił, musimy zdobyć samodzielną większość - dodał Brudziński.

Zatem ci, którzy popierają PiS, powinni to poparcie odzwierciedlić głosem wrzuconym do urny - zaznaczył. Wybory wygrywa się przy urnie wyborczej, więc trzeba pójść na wybory, by nie dać najmniejszej szansy na realizację scenariusza ewentualnej koalicji eklektycznej od Sasa do Lasa. Pana Giertycha z panem Korwinem-Mikke, z panem Zandbergiem, z panią Joanną Senyszyn, z panem Grzegorzem Schetyną, z panią Kidawą-Błońską. Co ich wszystkich łączy? AntyPiS. Tam spoiwa programowego i ideowego co kot napłakał - mówił szef sztabu wyborczego PiS.

W środę w Polsat News Sławomir Neumann pytany, czy PO byłaby gotowa utworzyć rząd z Konfederacją, odparł: Myślę, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu ratunku narodowego, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję i praworządność, zostaną odsunięci" W czwartek jednak odciął się od swoich słów na twitterze. "Po wyborach w Sejmie powstanie większość KO, Lewica i PSL. Wierzę w to. Wspólnie będziemy naprawiać Polskę. Nie po drodze nam jest z Konfederacją. To nie nasze wartości ani program. I nie będzie z nią żadnych koalicji" - napisał. Jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki skomentował: Pan Neumann niech szuka kolegów w Tczewie, w Konfederacji ich nie znajdzie. Nie będziemy budować koalicji z patologiami III RP.