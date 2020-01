Zdrojewski był pytany w Radiu ZET o zaplanowane na godz. 16 w środę spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Spotkanie ma być poświęcone noweli ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym, którą na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu ma się zająć Senat.

Trzeba pamiętać o kolejności zdarzeń. Najpierw TSUE upoważnił Sąd Najwyższy do orzeczenia w sprawie sądu dyscyplinarnego (Izby Dyscyplinarnej SN - PAP). Pamiętamy to orzeczenie: "sąd dyscyplinarny nie jest sądem". Ja skracam oczywiście całe uzasadnienie - mówił. Przypomniał, że "zaraz potem mieliśmy do czynienia z nową inicjatywą rządu - "ustawą kagańcową"", którą ocenił jako "skandaliczną". Bardzo często używamy tego pojęcia, ale wydaje mi się, że nam się tu kończy skala w określeniu tego, co mamy w tej chwili na tapecie w Senacie. Ta ustawa jest skandaliczna - tłumaczył.

W Senacie zostanie odrzucona w całości. Nie będziemy się podejmować prób jej naprawienia, bo nie ma co naprawiać. Każdy, kto będzie patrzeć na proces naprawienia tej ustawy, może uznać, że w niej jest coś dobrego i że można ją naprawić. Nie można jej naprawić, więc odrzucamy ją w jednym głosowaniu - podkreślił Zdrojewski.

Sejm uchwalił nowelizację m.in. Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym w grudniu. Nowela wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Nowelizacja zmienia też procedurę wyboru I prezesa SN.