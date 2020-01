France Libre 24 to pozornie typowy serwis informacyjny - z newsami po francusku i logo z wieżą Eiffla. Jednak jak wynika ze śledztwa stowarzyszenia non profit EU DisinfoLab i dziennikarek Politico, rzeczona strona internetowa jest zarejestrowana w Polsce i ma ten sam adres IP, co wolnosc24.pl, platforma prowadzona przez spółkę 5S Media, wydającą również tygodnik "Najwyższy Czas!" Janusza Korwin-Mikkego. Wśród udziałowców 5S Media jest też m.in. Tomasz Sommer, redaktor naczelny stron nczas.com i wolnosc24.pl oraz były rzecznik sztabu wyborczego partii KORWiN.

Politico informuje, że treści publikowane na France Libre 24 są często kopiowane z wiarygodnych źródeł, jak Agence France-Presse czy dziennik Ouest-France, jednak redagowane w taki sposób, aby pasowały do skrajnie prawicowej narracji, antyimigranckiej i szydzącej z globalnego ocieplenia.

W efekcie skrajnie tendencyjna strona z fake newsami na pierwszy rzut nie wygląda podejrzanie i przyciąga internautów w liczbie ok. 150 tys. wizyt miesięcznie. Tym samym France Libre 24 - pisze Politico - stanowi doskonały przykład trudności w walce z dezinformacją w sieci oraz wyzwania dla Brukseli, która koncentrując się na walce z manipulacją pochodzącą spoza Unii, zwłaszcza z Rosji, nie dysponuje jak dotąd narzędziami pozwalającymi reagować na takie działania z wewnątrz Wspólnoty.