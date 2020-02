Podczas poniedziałkowego spotkania z mediami szef Porozumienia w okręgu łódzkim, poseł Włodzimierz Tomaszewski podkreślił, że jego ugrupowanie poprze Dudę w majowych wyborach. Jak mówił, obecny prezydent jest "prezydentem konkretów, a nie pijarowych chwytów". To, co obiecuje realizuje, a to sprawia, iż Polacy mają gwarancję, że w kolejnej kadencji spełni dane im obietnice - ocenił.

Przypomniał, że prezydent przyczynił się do wsparcia polskich rodzin m.in. poprzez programy: 500 plus, 300 plus i waloryzację rent i emerytur. To są te działania, które pozwalają lepiej żyć każdemu obywatelowi - powiedział poseł PiS.

To wsparcie - zdaniem Tomaszewskiego - będzie kontynuowane poprzez wzrost wydatków na opiekę zdrowotną. Zwrócił uwagę, że w okresie prezydentury Dudy wydatki na zdrowie wzrosły z 70 mld zł w 2015 roku do 105 mld zł w 2019. W tym roku mają sięgnąć 110 mld zł. "Jego strategia na rzecz onkologii spowoduje, że dodatkowo jeszcze 5 mld zł zostanie przekazanych na tę sferę leczniczą" - dodał poseł PiS.

Tomaszewski przekonywał że prezydent "wspomagał Łódź i region łódzki w tworzeniu infrastruktury komunikacyjnej i uatrakcyjnieniu Łódzkiego", zaangażował się w realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma powstać między Łodzią a Warszawą, propagował i wspierał podczas zagranicznych podróży zabiegi o organizację w Łodzi wystawy Expo.

Poseł PiS zwrócił uwagę, że działania prezydenta w sferze bezpieczeństwa sprawiły, że Polska jest silna militarnie i "trzyma się" najbardziej wiarygodnych sojuszy. Obecni na konferencji politycy Porozumienia przypomnieli, że Andrzej Duda jest twórcą "Trójmorza" - projektu, który jednoczy państwa Europy Środkowo-Wschodniej. To wszystko powoduje, że będziemy zbierać podpisy na kartach popierających Andrzeja Dudę w wyborach, bo jest (on) gwarancją zarówno rozwoju jak i wsparcia socjalnego, łączenia rozwoju w sposób równy i równomierny, zarówno w wielkich ośrodkach wielkomiejskich jak i poza nimi - powiedział polityk.

Konferencja odbyła się przy pomniku "Ławeczka Tuwima". Jak mówił Tomaszewski, poeta w latach 30. ub. wieku pisał o rozdarciu między Łodzią a Warszawą, między rozwojem cywilizacyjnym a trudnymi warunkami życia mieszkańców. Z pewnością Tuwim popierałby Andrzeja Dudę, bo ten łączy rozwój ze wsparciem socjalnym - przekonywał Tomaszewski.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Obecnie - oprócz Andrzeja Dudy - swój udział w nich zapowiedzieli: wicemarszałek Sejmu, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, europoseł Robert Biedroń (Wiosna), lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny, dziennikarz Szymon Hołownia.

Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.