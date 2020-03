Według deklaracji respondentów z lutego, bez względu na to, kto byłby rywalem Andrzeja Dudy, II turę zdecydowanie wygrałby urzędujący prezydent. Najbardziej wyraźnie wygrałby z kandydatem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem (56 proc. do 13 proc.). Obecny prezydent zwyciężyłby także w rywalizacji z Robertem Biedroniem i Szymonem Hołownią (odpowiednio 56 proc. do 27 proc. i 54 proc. do 27 proc.). Andrzej Duda miałby relatywnie najmniejszą przewagę w rywalizacji z Małgorzatą Kidawą Błońską i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (odpowiednio 54 proc. do 29 proc. i 54 proc. do 31 proc.).

Zgodnie z sondażem, pewny udział w wyborach prezydenckich zapowiedziało 85 proc. dorosłych Polaków.

W zależności od zestawienia par wyborczych konkurentów – w II turze wyborów nie wzięłoby udziału od około 6 proc. wyborców z I tury głosowania w przypadku, gdyby z Andrzejem Dudą rywalizować mieli Małgorzata Kidawa Błońska lub Władysław Kosiniak Kamysz, do 11 proc., gdyby jego konkurentem był Krzysztof Bosak.

Również odsetki niezdecydowanych wyborców są podobne w przypadku poszczególnych par kandydatów – najwyższy w przypadku pary Andrzej Duda – Krzysztof Bosak (9 proc.), najniższy, gdyby z obecnym prezydentem rywalizował Robert Biedroń lub Małgorzata Kidawa-Błońska (po 6 proc.).

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6–16 lutego 2020 roku na liczącej 958 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.