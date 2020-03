"Masz mniej niż 60 lat, astmę, alergię, nadciśnienie, miażdżycę, cukrzycę, raka, jesteś po przeszczepie, leżysz pod tlenem, jesteś po 24 h ratowania ludzi... Co z tego!? Duda czeka! Na wybory marsz!" - napisała na Twitterze Magdalena Adamowicz.

"Jedna śmierć to tragedia, milion – to statystyka... Kto to powiedział?" - dodała cytując Józefa Stalina.