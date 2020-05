Budka zapewniał w Polsat News, że Rafał Trzaskowski "jest politykiem, który ma duże doświadczenie międzynarodowe, który ma dużo doświadczenie ministerialne".

To jest człowiek, z którym jak się porozmawia, to chce się iść tak samo na piwo, jak i porozmawiać o książkach. Żałuję, że ta kampania nie jest zbyt długa, bo wtedy padłby ten mit, który tak jest kreowany, że Rafał jest osobą z europejskich salonów. Jest, ale jeszcze bardziej jest człowiekiem stąd - przekonywał.

Budka był także pytany o to, kto znajdzie się w sztabie wyborczym Trzaskowskiego. Zaznaczył, że sztab ten nie został jeszcze ogłoszony, bo "do dziś pani marszałek Witek, wbrew konstytucji, nie ogłosiła terminu wyborów".

Nie będę mówił o nazwiskach, są to profesjonaliści, Rafał przedstawi ten sztab kiedy będzie to możliwe. Są to osoby, które na kampaniach, jak to mówimy popularnie, zjadły zęby. Są to ludzie z Platformy Obywatelskiej, z Koalicji Obywatelskiej, no i jest to też sztab odpowiedzialny za profesjonalną kampanię - mówił szef PO.

To są ludzie, które do tej pory pracowali z Rafałem Trzaskowskim, są to też osoby, co do których ja mam duże zaufanie. To chyba widać, z jakim przytupem ruszył Trzaskowski - dodał Budka.